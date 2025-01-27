林忠山：賴緊縮陸配參政權有四個目的

文化大學政治系兼任教授林忠山。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月27日電（記者 張嘉文）台“內政部”以“國籍法”制約陸配參政，並停止“大陸人民等同‘我國國民’”之解釋。中國文化大學政治系兼任教授林忠山向中評社表示，賴政府這樣做主要有四個目的，一是強化反中、抗中的價值；二是影射陸配可能成為大陸“滲透”台灣的助力；三則是深化“一邊一國”或是“各為一國”的錯誤觀念；四則為希望獲得美國反中、抗中的肯定。



林忠山認為，賴政府做這些動作當然不能讓台灣獨立，但這些都是民進黨一貫的小動作，用小動作來強化賴清德主張的“兩國互不隸屬”的大價值，可是即便這樣做，仍無法抹滅兩岸同屬一中的事實，因為“憲法”就是這樣定調的，賴並不敢真正提“修憲”。



林忠山為台灣大學政治學研究所博士，曾在2016至2017年擔任中國國民黨“國家發展研究院”院長，現為中國文化大學政治系兼任教授、中華泛藍協會理事長、三民主義大同盟秘書長。



前南投縣議員史雪燕為大陸配偶，台“內政部”去年12月以其“未依國籍法放棄其他國籍”為由，解除其議員職務。同時“內政部”也稱全台有5位陸配里長，均將依“國籍法”檢視其公職資格。“內政部”更宣告，“行政院”2023年5月24日函文已指出，中國大陸人民與“中華民國國民”明顯有別，按“憲法”、“國籍法”等規定，過去認為大陸人民已具有等同“我國國民”之解釋，自即日起停止適用或不再援用。



林忠山對此接受中評社訪問時表示，兩岸同屬一個中國這是確定的，也是“憲法”裡面規定的，只是目前的中國呈現兩岸分治的狀態，兩個政治實體各擁有政府、人民和土地等等，就如古代的三國、五代十國，在一個中國境內各自有所謂的“國號”，但都屬於一個中國。



林忠山說，所以處理兩岸關係，當然不可能用“國籍法”，因為我們並不把中國大陸當成另一個國家，所以賴政府要用“國籍法”來處理陸配的參政權，就是想操作“一邊一國”或者“兩國互不隸屬”的“兩國論”，故意混淆兩岸關係本質的狀況。