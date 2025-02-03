旗津天后宮　高雄最早的媽祖廟

旗津天后宮大門面向高雄港，龍飛鳳舞、花鳥瑞獸將飛簷翹角點綴得美輪美奐。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月3日電（記者 蔣繼平）旗津天后宮，又稱旗後天后宮，俗稱旗津媽祖廟，是高雄第一座奉祀媽祖的廟宇，數百年來香火鼎盛。前身是清康熙十二年（1673年）的媽祖宮，由福建漁民千席到此並迎奉湄洲媽祖廟媽祖分靈在此供奉。早期漁業為主，現已轉型觀光景點，觀光客來到這裡，總要來感受媽祖魅力，祈求平安好運，並欣賞細膩的廟宇藝術。



前往高雄市的旗津區需要從鼓山渡輪站搭乘渡輪前往，或者經由前鎮區的過港隧道過去。因為要繞一大圈，因此乘坐渡輪是最快的方式。抵達旗津渡輪站，一進入旗津老街就會看到旗津天后宮巍峨的燕尾脊映入眼簾，廟宇古色古香有350年歷史，經常吸引觀光客前往參觀與拜拜，廟埕的許願池也總有遊客投幣許願。



該廟起源，根據紀載，清康熙十二年（1673年）福建漁民徐阿華在海上遭遇颱風漂流到旗後，發現有極佳的漁場，回到福建後與同鄉的六戶人家（蔡月、洪應、王光好、李奇、白圭、潘踄）舉家遷徙來到旗後，並迎奉湄洲媽祖廟媽祖分靈在旗津天后宮的現址上搭蓋的一座簡便的草寮供奉，稱之為“媽祖宮”，並逐漸發展開來。



旗津天后宮被列為市定古蹟，2022年才剛完成三年閉宮修復。高雄市文化局指出，該廟為高雄地區最早的天后宮，其平面格局屬兩殿兩護室之形式，前殿與正殿間又以一亭相連。中門石獅造型優美、石質堅良，尤以廊牆下花崗石花鳥堵最具古拙味；木門扇上的歷史人物及麒麟木雕，姿態生動栩栩如生，皆為民間藝術傑作。



旗津區位於高雄市區西南部的旗津島，與鼓山區、前鎮區及小港區，隔著高雄港相望。旗津舊名“旗後”，原為沙洲半島，南端與台灣本島相連，1967年因高雄港第二港口的興建而被截斷成島。根據高雄市民政局統計，2024年底旗津區戶數約1.1萬戶，人口約2.6萬人。