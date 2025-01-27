高雄旗津走春一日遊　搭渡輪賞海景

造訪旗津可選擇搭乘“渡輪”前往。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月27日電（記者 蔣繼平）春節走春，來一趟高雄觀光勝地旗津相當適合，旗津舊名旗後，是一個狹長型的沙洲半島，旗津半島雖不大，周邊卻有許多吸睛景點，非常適合安排一日遊，體驗搭渡輪過海，在老街品嘗美食，有350年歷史的旗津天后宮，到海水浴場踩水玩沙、欣賞浪漫夕陽，有許多打卡景點可拍好拍滿。



想造訪旗津有兩種主要交通方式，一個是搭乘“渡輪”，另一是開車或騎車穿過海底隧道“高雄過港隧道”。不過最快的方式仍是渡輪，機車、自行車都可以上渡輪，搭渡輪也是旗津的日常。“鼓山-旗津”航線，平假日清晨5時到凌晨2時，平均5到30分鐘一班，全票新台幣30元，機車上船多收30元、自行車多收10元。



網友也盤點了旗津一日遊十大景點，依序分別是：搭乘體驗旗津渡輪、旗津星空隧道、古蹟旗后砲台、古蹟旗津天后宮、旗津貝殼館、旗津彩虹教堂、旗津海水浴場，可登高俯瞰市區、海港的旗後砲臺步道與高雄旗津燈塔，回程別忘了再到旗津對岸看西子灣沙灘夕陽。都相當適合取景拍照打卡，留下美好回憶。



除了旗津老街上有許多海產店、漁貨攤、特色小吃外，有超過300年歷史的旗津天后宮、旗津海水浴場都是老街上步行即可到的景點。“旗津海水浴場”為細沙海攤，海水浴場開放季節十分適合來這裡玩水，周邊也設有觀海景觀步道，就算是冬季也可看夕陽、散步看海，數一數海上有幾艘貨輪。



旗津區位於高雄市區西南部的旗津島，與鼓山區、前鎮區及小港區，隔著高雄港相望。旗津舊名“旗後”，原為沙洲半島，南端與台灣本島相連，1967年因高雄港第二港口的興建而被截斷成島。根據高雄市民政局統計，2024年底旗津區戶數約1.1萬戶，人口約2.6萬人。