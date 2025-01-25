連假前夕升高戰火　官方決定提選罷法覆議

柯建銘計算時程，選罷法修法應是在2月3日開工當天要進行覆議案表決。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月25日電（記者 黃筱筠）“總統府”發言人郭雅慧24日表示，“行政院”於今天呈報“總統”，對於“立法院”三讀通過修正《公職人員選舉罷免法》部分條文案，考量修正條文有窒礙難行之處，擬依《“憲法”增修條文》規定，移請“立法院”覆議。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘則發文表示，根據時程計算應是開工當天，“立法院”就要為處理覆議案開會。



郭雅慧表示，賴清德在收到覆議案後，將於合法“合憲”前提下，從“國家”發展與民主價值全盤審慎評估，以守護民主自由“憲政”體制、確保“國家”持續穩健前行。



“立法院”昨將選罷法部分修正條文案斯送至“行政院”，“行政院”隨即召開臨時院會，“政院”宣布，考量修正條文有窒礙難行之處，臨時院會通過覆議案，將依“憲法”增修條文規定，呈請“總統”核可後在法定期間內移請“立法院”覆議。



柯建銘的臉書則發文，“立法院”下午把國民黨版“罷免連署加身分証影本”的選罷法送出到“總統府”及“行政院”。



他說，根據“憲法”增修條文第二項第二款：“行政院”對於“立法院”決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經“總統”之核可，於該決議案送達“行政院”10日內，移請“立法院”覆議。“立法院”對於“行政院”移請覆議案，應於送達15日內作成決議。



柯建銘表示，如為休會期間，“立法院”應於7日內自行集會，並於開議15日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體“立法委員”二分之一以上決議維持原案，“行政院”院長應即接受該決議。”



柯建銘指出，“行政院”臨時院會於下午5點30分結束，依照“憲法”增修條文第二條第二款辦理，請“立院”召集臨時會處理覆議案，覆議案會在2月2日送回“立法院”。那大家算一算，“立法院”那天為覆議案開會？就是2月3日（初六）開工那天。

