中評關注：打韓無效？民進黨改攻民眾黨

民進黨團將火力轉向民眾黨“立委”吳春城，要求代理主席黃國昌說明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月25日電（記者 黃筱筠）台灣即將進入9天春節假期，民進黨罷免藍委力道並沒有因此放緩。除了民進黨“立法院”黨團總召柯建銘還是緊咬“立法院長”韓國瑜，黨團其他成員開始攻擊台灣民眾黨“立委”吳春城力促壯世代相關修法有涉嫌圖利自身之嫌，還不忘拉民眾黨代理主席黃國昌下水，要求黃國昌約束黨員，也要說清楚。綠營雙向攻擊藍白，也可能評估認為打韓造成反效果，但重點是罷免力道並沒有減緩。



柯建銘在春節連假前一天，仍然不放過宣傳大罷免，還對黨團成員發出“超甲級甲動令”，要求黨團成員利用春節假期回到選區的時間，好好宣導大罷免，利用服務處好好配合收取連署書，一開工之後就要到“中選會”遞件。還跟媒體預告，他春節還要繼續開記者會，請媒體到現場捧場，他會包新年紅包給大家。



柯建銘在昨天將近1小時的個人秀記者會中，黨團成員沒有人陪同，看似一場寂寞的獨角戲。但他又將這段時間的過程說明清楚，他提到與賴清德、“行政院長”卓榮泰、幹事長吳思瑤每週都會開一次，賴、卓、吳怎麼可能不知道他要做什麼？柯建銘會這樣說，是要將府、院、黨、黨團與他綁在一起，到底目的何在？是幫賴解套？還是要拉大家同一陣線？



但柯建銘為了拉抬朝野對立與仇恨值，一再把“立法院長”韓國瑜當成頭號標的，連韓國瑜代表賴清德到美國參加特朗普就職典禮，都被說成是滯美不歸，韓國瑜昨天在返台當天，就不忘在臉書留言“I am back”還自嘲英文變好，其實是在隔空說給柯建銘聽。顯然柯建銘打韓國瑜，卻像一拳打在棉花上，韓國瑜總是幽默回應。



加上賴清德也不願意朝野對立再持續升溫，有意化解僵局希望拉攏韓國瑜。但柯建銘嗆明了，賴清德都知道他在做什麼，這樣朝野之間還能有化解僵局的空間嗎？



見到攻擊韓國瑜不見正面效果，且把韓國瑜人氣越打越旺。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘等似乎要改變策略，把目標轉向民眾黨，聚焦民眾黨“立委”吳春城的壯世代相關立法，可能涉及圖利或是貪污治罪條例等，只要把民眾黨的信任度再度擊潰，就能讓朝野對立升溫，民眾對在野黨信任度會降低。