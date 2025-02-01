台南七股鹽山走春　尋黑面琵鷺

七股鹽山有一座六層樓高的純白色鹽山，拍起照來相當有特色。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南2月1日電（記者 蔣繼平）七股鹽山是台南濱海的熱門景點，有一座六層樓高的純白色鹽山，是許多遊客必訪的景點，尤其冬季寒流來襲，穿著厚重外套，看起來有如在靄靄白雪中玩耍，很有特色。另外，一旁還有雲嘉南濱海風景區管理處七股遊客中心，透過介紹瞭解曬鹽歷史、漁業資源、以及最重要的黑面琵鷺生態系，寓教於樂。



七股鹽場過去是全台最大的曬鹽場，主要供應台灣農工業用鹽，但隨時代變遷，曬鹽不符經濟效益，七股鹽場遂於2002年5月廢曬，結束台灣338年曬鹽歷史，七股鹽山也轉型為休閒遊憩。七股鹽山占地面積1公頃，有六層樓高的鹽峰聳立，蔚為奇觀，已是地標景點。入園參觀酌收清潔費每車新台幣100元，徒步每人50元。



雲嘉南濱海風景區管理處七股遊客中心也為於此，建築主體以通體灰白的主體建物融入在這片鹽田中，有廣大的戶外開放空間，也有免費的生態展示館可參觀，透過影音導覽和圖片解說，一探七股的生態環境。透過攝影專家的鏡頭，觀賞七股鳥類美麗身影，還有過去曬鹽的背景，以及漁業資源介紹。



七股溼地也因為黑面琵鷺而聲名大噪，黑面琵鷺是世界上非常稀少的鳥種，被列為瀕臨滅絕動物保護，每年10月會從台灣北方的韓國或中國大陸的東北地區，飛到七股曾文溪口來渡冬，一直待到翌年的3月至5月左右，才陸續飛離台灣，這一段時期是七股賞黑面琵鷺的最佳時機。



台南市七股區，舊稱“七股寮”，前身“七股鄉”，位於台南市最西端，同時為台灣本島最西端的行政區，該區屬濱海地區，地形多為潮汐灘地、沙洲、潟湖，沿岸多紅樹林，為候鳥群聚棲息之地，區內的曾文溪出海口溼地更是瀕臨絕種鳥類－黑面琵鷺全球最重要的棲息地。根據統計，2024年底戶數約8千戶，人口約2.1萬人。

