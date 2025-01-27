中評專論：綠軍大亂鬥　罷免會燒到賴清德？

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北1月27日電（評論員 林淑玲）綠營推動全台串連罷免41席藍委，藍軍也拉開戰線罷綠委反制，“行政院長”卓榮泰26日在媒體專訪首度喊出，藍白不如“倒閣”讓“國會”重選，敢不敢接招？有德國法學博士背景的藍委翁曉玲則主張，可透過“修憲”讓人民可直接提案連署罷免賴清德。當綠藍都升高戰火，隱身幕後的賴清德這次會不會被燒到？



卓榮泰26日透過媒體專訪拋出震撼彈，主動求戰要求藍白“倒閣”讓“國會”改選。他吃定藍白不願改選，不“倒閣”就拿他沒辦法。儘管“政院”一而再、再而三拒絕接受“立院”三讀通過的法案、預算，覆議失利，有賴清德做靠山的卓榮泰最近愈來愈強勢。



“立委”“倒閣權”明訂於《憲法》增修條文第3條第2項第3款規定：“立法院”得經全體“立法委員”三分之一以上連署，對“行政院”院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體“立法委員”二分之一以上贊成，“行政院”院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請“總統”解散“立法院”；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一“行政院”院長再提不信任案。



根據條文，以藍白現有席次是有實力通過不信任案讓卓榮泰下台，但一旦“倒閣”，賴清德就可以解散“立法院”，正面對決。以目前政治情勢，藍白不可能下此豪賭，親綠民團台灣經濟民主連合等日前即開記者會建議賴清德“面對重大政治危機以‘倒閣′解散‘國會′，解決政治僵局。”



台灣現行法令對“立院”是“被動解散權”，如果“立院”不‘倒閣′，賴清德就無權解散“立院”。親綠民團似接近建議賴清德“主動解散權”，即類似法國不用國會倒閣直接解散國會。目前台灣“憲法”並無“主動解散權”的規定，如果綠營要蠻幹肯定會出大事。但在綠側翼拋出“倒閣”風向後，卓榮泰隨即喊話要求藍白“倒閣”，也不排除綠營有什麼事在醞釀中。

