民眾黨不分區2年條款怎解？蔡壁如3方案

蔡壁如。(中評社 資料照) 中評社台北1月26日電／台灣民眾黨不分區“立委”2年條款引發黨內討論，民眾黨主席補選參選人、前“立委”蔡壁如今天表示，如果有幸擔任黨主席，將提出3大具體方案，分別是建立考核機制，尊重黨內民主共識、成立評核小組，集體決策續任人選、聘任“國政”顧問團，發揮全員戰力。



第11屆“立法委員”選舉結果去年1月13日出爐，台灣民眾黨在不分區“立委”獲得8席。而民眾黨也在選前訂下“2年條款”，也就是現任的8席不分區“立委”在任滿2年後將請辭，由後續名單遞補。



民眾黨主席補選參選人、前“立委”蔡壁如今天在臉書發文指出，前黨主席柯文哲提出“2年條款”，核心目標是為民眾黨注入新生力量，培育更多具社會影響力的政治人才，並為2026年地方選舉奠定更堅實的基礎。這制度獲得黨內高度共識，不分區名單候選人對條款的支持也是毋庸置疑的。



蔡壁如表示，然而，隨著柯文哲在司法層面受到不公正對待，黨內許多人認為時局已變，應重新審視2年條款，特別是讓具備政治能量和議題攻防能力的“立委”繼續留任，以鞏固黨的戰鬥力，提振支持者信心。



對於是否調整“2年條款”，蔡壁如提到，她認為討論的空間確實存在，但前提是守住制度的公信力與誠信原則。柯文哲曾多次強調“既然訂了規定，就要依規執行”。民眾黨做為負責任的政黨，不能因外部壓力而隨意變更規章，需要一個負責任的機制，既能延續2年條款的精神，又能因應當前的挑戰與需求，為黨帶來更大的格局與影響力。



蔡壁如談及，做為卸任“立委”，她沒有利益衝突，只有一顆全心為黨的心。如果有幸擔任黨主席，將扛起責任，主動化解爭議。她提出3大具體方案，分別是建立考核機制，尊重黨內民主共識、成立評核小組，集體決策續任人選、聘任“國政”顧問團，發揮全員戰力。



蔡壁如表示，將召開臨時黨代表大會，邀請黨代表共同制定“立委”考核項目與標準，並以柯文哲在台北市政府推行的遴選制度為參考，對目前8名不分區“立委”的問政表現與服務實績進行全面考核。而為保護黨內團結與形象，考核結果僅供內部參考，不對外公布，評估結果將成為後續決策的重要依據。

