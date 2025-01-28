中評關注：抗衡大罷免　韓國瑜藍營定心丸

綠營發動大罷免，韓國瑜有望成為藍軍定心丸。（取自葉元之臉書） 中評社台北1月28日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘持續嗆聲，連兩天都開直播，強調將在春節後的開工日就展開全台大罷免中國國民黨“立委”行動，全台各地罷免藍委連署也風風火火啟動。即便柯建銘口中所謂要罷免41席區域藍委成功可能性微乎其微，卻為藍委帶來極大困惱，如何反制及因應這一關，決定了接下來國民黨的2026地方選舉及2028大選情勢。



這過程中，國民黨籍“立法院長”韓國瑜將成藍營最關鍵人物，能否以其高人氣，成為藍委定心丸，或者號召支持者動起來投下不同意票抗惡罷，也決定了韓國瑜驚奇復活政治路的下一步。



韓國瑜顯然也深知此點，他率朝野代表團參加美國總統特朗普就職典禮，24日返台後僅休息一天，26日就前往目前被點名最可能遭罷免的新北藍委葉元之選區，和葉合體發春聯。韓國瑜也發聲力讚葉元之，是白手起家完全靠自己打拚的“野草型”政治人物，且葉的操守可圈可點，亂七八糟的事情跟他完全沾不上邊。



新北市板橋選區藍委葉元之成綠營頭號罷免目標。前“立委”郭正亮曾分析表示，“藍白合”必須連動到2026地方選舉，乾脆讓板橋來大PK，把民進黨“立委”張宏陸也罷免掉，如果這次能保住葉元之，也等於國民黨將拿下新北市長。

