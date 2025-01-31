黃國昌新年先顧大本營　新竹民眾熱情

黃國昌31日一早赴新竹發給民眾發財金。（台灣民眾黨提供） 中評社台北1月31日電／台灣民眾黨代理主席黃國昌在大年初三、31日到前主席柯文哲的大本營新竹發放發財金，受到當地民眾還歡迎、排隊領取。柯文哲的胞妹柯美蘭也現身，透露，柯文哲日前探望父親時，忍不住落下眼淚。說著說著也紅了眼眶。



黃國昌31日一早到新竹地區展開走春活動，首站抵達民眾黨籍新竹縣議員林碩彥服務處，黃國昌除了向新竹鄉親賀新年外，也親自發送發財金祝福鄉親，也親切地與支持者合照。另外，黃國昌也在新竹進行閉門座談，前新竹縣長范振宗及柯美蘭皆在座與會。



黃國昌表示，利用“立法院”工作告一個段落，向地方公職表示感謝之意，也傾聽地方幹部對於未來黨務發展的想法及針對2026年選舉布局交換意見。對於新的一年政局的看法，黃國昌說，整個世界上面的局勢變化非常非常的快，美國總統特朗普上任後，劍急履急，雷厲風行，把在選舉期間當中，對選民所做的承諾，用非常快的速度在實現中。在AI及半導體產業，新的美國政府有全盤的佈局跟深刻的思考。



話鋒一轉，黃國昌痛批，與此同時，我們看到的在台灣竟然是賴清德從520上台以來到現在執政成績單一片空白，看不到“賴政府”有任何積極進取的心態跟作為，反而是在台灣繼續製造動盪、對立跟衝突。這段期間發動大罷免，事實上只是不斷的在撕裂台灣社會，現在的民進黨政府是“正事不幹專搞鬥爭”。展望未來新的一年的政局，希望民進黨政府懸崖勒馬，以百姓為念、以台灣為念，好好的做一點正事 改善台灣人的生活。



針對蔡壁如發文要喝大和解咖啡2.0，黃國昌認為，關鍵在於賴清德的一念之間，不可能一方面賴清德說要談團結，另一方面民進黨“立法院”黨團總召柯建銘又說要大罷免，民進黨到底是賴清德決定？還是柯建銘決定？還是兩個人在玩兩面手法？台灣人民都需要一個清楚的答案。



對於2026年地方選舉布局，黃國昌指出，黨內會共同討論，形成清楚的決策，不過重要的是利用基層選舉，栽培更多優秀的同志參與公共事務，也讓基層組織更加紮實。

