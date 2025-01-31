卓榮泰宜蘭走春跑透透　新年發福袋祝賀

卓榮泰前往永安宮參拜祈福。（“行政院”提供） 中評社台北1月31日電／“行政院長”卓榮泰在大年初三、31日前往宜蘭縣補天宮、同安廟及永安宮等廟宇參拜祈福，並發送新春福袋向在場鄉親拜年，祝福新年快樂，現場湧入許多排隊領取福袋的民眾，人潮絡繹不絕，充滿熱鬧歡樂的新春氣氛。



卓榮泰31日首站前往補天宮，並於致詞時祝福大家在新的一年平安健康、凡事順利。卓榮泰說，他30日前往桃園埔頂仁和宮參拜祈求“人和”，希望人與人之間互相信賴與幫助，今日來到補天宮，則希望“補天分”，祈求天運、世運，讓全世界發展的情勢能對台灣一直有利，同時透過自身不斷努力，期能在變化多端的時機中，掌握各種與他國合作或促進自身發展的機會。



接續，卓榮泰前往同安廟參香祈福，祈求保佑風調雨順、國泰民安，並發放福袋向大家拜年問候。結束同安廟參拜行程後，卓榮泰前往永安宮，祈求主祀天上聖母庇蔭所有信眾生活順利平安，同時也期盼這座擁有近200年歷史的廟宇能夠持續神威顯赫、香火鼎盛。



卓榮泰表示，賴清德帶領的方向非常清楚明確，而施政過程中，除了需要民眾支持外，也需要“國會”的協助，但目前今年度總預算遭“國會”大幅刪減與凍結，恐致使政府政策無法完整推動，造成各地方建設推動速度快慢不一，對各地方及所有人民都不公平。行政團隊絕對會持續努力打拚，並積極向“國會”爭取與溝通總預算，落實所有建設計劃，讓全台灣建設可以同步進行、同步發展，請民眾放心。



陪同卓榮泰宜蘭走春拜年行程者，包括“行政院政務委員”兼公共工程委員會主任委員陳金德、“行政院”發言人李慧芝、民進黨籍“立委”陳俊宇等人。

