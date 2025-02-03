中評關注：盧秀燕挑戰黨魁利弊有四大觀察點

國民黨台中市長盧秀燕精心裝扮在春節期間勤走宮廟發紅包。（取自盧秀燕臉書） 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席將在今年9或10月間進行改選，現任黨主席朱立倫尋求連任態勢明確，放眼望去，藍營大概衹有黨籍台中市長盧秀燕具挑戰實力。由於春節後將進入黨主席選舉預備期，盧若真有意競爭黨魁，將愈來愈接近表態時機。



綜觀盧秀燕近期對政治話題的表態，仍一貫秉持先前風格，以市政優先，盡量不碰敏感政治與兩岸議題，因此尚難判斷盧挑戰黨主席選舉意向。但不論她要不要選黨魁，擺在盧秀燕眼前的利弊，有四個觀察點，將決定她接下來的政治走向。



第一是盧秀燕和朱立倫的關係。盧在朱2015年任國民黨主席時，曾擔任其副秘書長，兩人關係相當不錯。如果盧不選，朱連任的機會相當高，接下來兩人如何合作打拚接下來的2026縣市長選舉，緊接著2028大選，盧若有意拚大位，兩人之間的信任就極為重要。



第二觀察點是盧秀燕和目前藍營人氣最旺的“立法院長”韓國瑜如何配合的問題。韓國瑜是現今國民黨內實質份量最重的政治人物，擁有“立法院”龐大資源，政治位階僅次於賴清德與蕭美琴，日前又代表賴清德前往美國參加總統特朗普的就職典禮，進行華府拜會，都持續推高他的聲勢。



韓國瑜過去曾擔任高雄市長一年，便挑戰2020大位，大選失利後市長又被罷免遭到雙殺，沉潛多時候後復出，被形容為奇蹟式復活。他目前的高人氣，讓外界開始有更多討論和想像，這就使他和盧秀燕之間如何搭配合作，成了最關鍵的因素，如果最後發展成兩個太陽的惡性競爭，就是再次重演藍營爛戲。



第三個觀察點是盧秀燕如何協助台中藍委度過接下來的大罷免。台中有6位藍委遭綠民團盯上，盧秀燕身為台中市長、藍營領頭羊當然無法置身事外，如何協助藍委度過罷免難關，甚至未來將不同意罷免票催到最高，展示政治能量能外溢到其他人身上，就是觀察盧能否選主席或者是挑戰2028大位的指標。



最後一個觀察點則為，假使盧秀燕有意競逐黨主席，她必須改變現在只談市政的“媽媽市長風格”，重大議題都要跳上第一線進行政治攻防，進廚房不能怕熱。未來她角色如何轉變，以及透過這些過程來為自己為2028累積更多能量，將非常關鍵。