黃國昌台中發紅包　曝台中布局

黃國昌到台中發送春節小紅包，與支持者合影。（民眾黨台中市黨部提供） 中評社台中2月1日電（記者 方敬為）台灣民眾黨代理主席黃國昌今天到台中向支持者拜年，發送春節小紅包，針對2026九合一選舉，他受訪表示，台中是民眾黨重要的發展所在，各選區市議員將“提好提滿”，台中市長部分則會“審慎評估”。民眾黨前主席柯文哲2024大選在台中市拿下30%支持度，民眾黨會重視台中布局。



黃國昌1日到台中走春，與黨籍“立委”麥玉珍、民眾黨台中市黨部主委江和樹合體，關懷地方弱勢家戶，並與支持者互動，發送春節小紅包。黃國昌特別稱讚江和樹和麥玉珍在台中攜手合作，為選民基層服務有目共睹，並主動提起2026“台中還是會繼續”。



黃國昌表示，民眾黨作為第三勢力最重要的領頭羊，每個地方都會布局，台中是2024大選時柯文哲得票率非常高的區域，感謝台中有30.05%的市民對柯文哲投下支持信任的票，民眾黨不會辜負台中市民的支持，2026年的選舉，“在各個選區的議員，一定會提好提滿”。



至於市長部分，黃國昌說，會“審慎評估”。江和樹個別受訪時則表示，他希望未來由柯文哲和黃國昌出馬選市長，台中是搖擺州，若沒有強大的母雞，小雞也不好選議員，民眾黨不能什麼都禮讓國民黨，如果自己沒辦法推派市長人選，未來想和友黨如何合作，也要先說好，民眾黨要強大，可以從台中做起，有台中才會有台灣。

