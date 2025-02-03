中評關注：台中藍綠委互罷　市長選舉前哨戰

藍委江啟臣（左1）、綠委何欣純（右1）都被點名罷免（中評社 資料照） 中評社台中2月3日電（記者 方敬為）綠營發起罷免全台區域藍委，春節期間持續連署，台中市跑在前頭，6席區域藍委都被點名，當中更有3名藍委的第一階段連署門檻將達標，值得注意的是，除了罷藍委行動如火如荼，國民黨台中市黨部也協助公民團體號召“罷惡委”，鎖定台中唯2席綠委蔡其昌、何欣純，藍綠委全面開罷，2026台中市長藍綠可能選將都在其中，形同九合一選舉前哨戰。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘公開號召改選“立院正副院長”及罷免41席區域藍委後，全台各地罷免連署動起來。台中市方面早在之前就已有團體運作罷免，台中6席藍委有3人先被點名，包括第四、五、六選區廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，到擴大至第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔，連第八選區、“立法院副院長”江啟臣也被列入。



台中的罷免藍委行動，很早就採取跨選區合作衝刺連署的模式。據瞭解，廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的第一階段罷免連署門檻即將達標，成案機率不低，雖然目前罷免團體在臉書等社群發出“告急”通知，顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣的罷免連署進度相對落後，但普遍認為，按照先前打團體戰的策略，屆時6區藍委罷免連署成案應不是問題。



罷免藍委在台中市格外積極，主要與國民黨籍市長盧秀燕有關，盧可能角逐2028大選，台中藍委的罷免結果，將間接挑戰盧秀燕的政治實力。



盧秀燕2026年就要卸任台中市長，能否延續聲勢到2028，有兩個觀察指標，首先台中市長要能順利交棒，延續藍營政權；其次則是台中市的藍委能否挺過這波罷免海嘯，倘若台中藍委席次因為罷免而減少，盧的政治實力將因此失分。

