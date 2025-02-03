中評觀察：大陸在拚AI　台灣在拚罷免

綠營目前最重要的工作就是罷免藍委，即使春節期間也不放過，派人到各大寺廟外宣傳。(中評社) 中評社台北2月3日電（評論員 林淑玲）台灣長達9天的春節連假終於結束，期間大陸DeepSeek AI模型震撼全球，驚動美國白宮、華爾街，春晚機器人跳舞、拋手絹的惟妙惟肖也展現了中國強大科技實力，這段時間台灣在忙什麼？綠營全力在衝刺罷免藍委，大年初一到年初五都不放過在街頭宣傳，聲稱許多區域已取得佳績，可望把現有藍委拉下來進行改選。



中國人過蛇年春節這段期間，全球都被DeepSeek AI實力嚇到了，導致元月27日AI晶片大廠NVIDIA股價一天重挫近17%，台積電也暴跌13%，之後雖有部份反彈，但DeepSeek能在美國制裁下用較低階晶片、低廉成本、中國自主研發推出效能不亞於美國ChatGPT的AI模型，已打亂在美國霸權控制下的科技產業。對此，美國立馬揚言要加碼對中國制裁，透過對台積電加徵關稅威脅其加速將高階晶片拉到美國生產。美國總統特朗普1月31日並罕見的與NVIDIA執行長黃仁勳見面討論晶片與DeepSeek等議題。



DeepSeek上市驚動到美國總統可見美官方對其可能失去科技霸權的恐懼程度，DeepSeek的出世完美詮釋美國對中國科技的打壓反而成為催化中國進步的強大動力，緊跟在美國後面的台灣怎能不害怕。



對台灣而言，目前除了DeepSeek效應重擊NVIDIA，與美國科技業禍福相依的台積電等產業鏈受影響，更恐怖的海嘯在特朗普揚言台積電搶奪美國98%晶片市場，威脅課徵100%進口關稅。特朗普出言恐嚇目的是為讓台積電將高階晶片移到美國生產，台灣官方過去一直強調台積電最先進製程一定留在台灣，這是保護台灣的“矽盾”，接下來只能向特朗普投降，難題在眼前。

