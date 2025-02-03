中評關注：開工首日罷免開戰　台灣無寧日

柯建銘過年期間陪同賴清德在新竹拜廟。（照片：府方提供資料照） 中評社台北2月3日電（記者 黃筱筠）今天是台灣春節後的開工日，綠營為能符合舊《選罷法》較寬鬆的連署條件，過年期間仍在各地積極連署罷免，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘幾乎天天在臉書發文號召，過年期間也在新竹與賴清德合體發一元福袋。今天是開工日即為罷免開始日，朝野“立委”互罷正式揭開序幕。



本屆“立法委員”在2月1日就任滿一年，根據《公職人員選舉罷免法》將可對“立委”提起罷免。整個過年期間民進黨以及基層幾乎都沒有停工，隨著返鄉人潮加速罷免連署。發起罷免藍委的民間團體宣稱，罷免王鴻薇、葉元之、徐巧芯、傅崐萁、李彥秀等約18名藍委，已達連署第一階段，將在開工日送件到“中選會”。而罷免民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶、許智傑、黃捷等民團，也都稱第一階段連署已經達標。



藍綠委罷免團體積極運作，在過年期間都有成果，而接下來開工日勢必朝野對抗加劇，持續累積各自仇恨值，加大罷免連署能量，朝第二階段連署門檻邁進。



柯建銘這次是民進黨發起大罷免的“總司令”，農曆過年期間幾乎天天發文，還第一次在臉書直播，他主打“反中牌”衝刺罷免。他聲稱全台最大詐騙集團，最大組織犯罪“亡國滅國五人幫”是“立法院長”韓國瑜、中國國民黨主席朱立倫、黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨前主席柯文哲、現任代理主席黃國昌。



柯建銘鎖定“五人幫”除了打“反中牌”，也在累積仇恨值。昨天臉書更嚴厲批評黃國昌亂台十年，南柯一夢十年，我們該省思了。還說黃國昌是“弄權一時、淒涼萬古，四百年最寡廉鮮恥的第一人”。但黃國昌在內的8席台灣民眾黨“立委”都是不分區，根本無法罷免，綠營目的只是炒熱話題。



柯建銘批黃國昌不止個人恩怨，高人氣的黃國昌在網路上號召力很強，相對的反號召力也會強，容易累績罷免連署數。

