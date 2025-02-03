屏東勝利星村營造懷舊文創　遊客如織

屏東市景點“勝利星村”遊客人潮如織。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東2月3日電（記者 蔣繼平）春節假期落幕，屏東市特色商圈“勝利星村”收假前仍湧現人潮，讓不少店家喜迎年節商機，根據屏東縣政府統計，從小年夜到初二共4天就湧入近50萬人次，勝利星村因充滿時代懷舊感，還有近80間各式品牌店家進駐，遊客總能找到一間喜歡的主題，逛好逛滿。



屏東縣政府統計人氣景點勝利星村從小年夜到大年初二，連續4天湧入近50萬人次。不少店家也反映來客數較去年成長1至2成，收假前走訪人潮仍相當多，不少店家戶外區座位滿席，也有店家都主動在門口介紹產品，把握機會賺觀光財。



早期軍人家庭所住的眷村留下許多時代記憶，勝利星村有店家打造成柑仔店營造出懷舊感，除了可買中式旗袍，也提供日式和服體驗、賣原住民服飾等，此外簡餐、咖啡、甜點店也相當多，也有獨立書店進駐，結合文創來吸引年輕人。



屏東市勝利星村是屏東市內具指標性的特色商圈，是早期留下的眷村，範圍內包含勝利新村、崇仁新村成功區與崇仁新村通海區，現階段共有73棟歷史建築，2018正名為“勝利星村創意生活園區V.I.P Zone”。



勝利星村創意生活園區現有近80家品牌進駐，類型多元，包含餐飲業、服飾織品業、在地特色選物店、表演藝術、文學書坊、風格花藝等等。台灣名將孫立人將軍曾居於此，園區入口處即是將軍之屋，也就是孫立人將軍行館。