中評關注：反制罷免成敗決定朱立倫主席路

綠營發動大罷免藍委牽動國民黨主席朱立倫的連任之路。（中評社資料照） 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）第11屆“立委”2月1日就任滿周年，民進黨醞釀多時的全台大罷免，藉著民團的推動已早早起跑，據統計，有超過20位中國國民黨“立委”選區的罷免連署第一階段達標，罷免民團將在3日的開工日赴“中選會”送件。



開春之後的台灣政壇，已無法避免罷免大對決，而面臨罷免衝擊第一排的國民黨如何反制，成敗與否將決定現任主席朱立倫的連任道路。假使接下來有任何藍委遭到罷免，將成為他今年下半年爭取連任的極不利因素，所以自詡為最強總教練的朱立倫，必須端出立即且見效的方式，幫助眾藍委渡過這次難關。



罷免藍委的多組民團3日將赴“中選會”送件，其中罷免對象包含台北市王鴻薇、李彥秀，徐巧芯；新北市葉元之；桃園市涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、牛煦庭；新竹市鄭正鈐；南投縣游顥；台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠；台東縣黃建賓；花蓮縣傅崐萁等，總計超過20位藍委註定閃不過罷免大戰。



朱立倫日前多次宣示，國民黨面對綠營主導的罷免，是不避戰也不畏戰，且會以戰止戰，後續也有藍營青年和親藍營人士發起罷免綠委的行動，包括台北的吳思瑤、吳沛憶，高雄的黃捷和許智傑等，但對照綠營搭配民團的來勢洶洶，藍軍只是嘴巴喊喊，戰力相當不對等。



即便綠營發動的大罷免藍委採取遍地開花攻勢，被認為成功率並不高，但透過罷免，可讓藍委受到相當高程度的干擾，接下來眾人勢必要將重心回防至選區，在監督民進黨政府和提出攻擊性法案等等的強度就有可能降低，甚至有些罷免成功機率較高的選區，確實會讓藍委“罷免不成也只剩半條命”，這些都是綠營發動大罷免的背後目的。