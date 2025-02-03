中評關注：韓國瑜能否重返巔峰看兩關鍵

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜春節前率團赴美國出席美國總統特朗普就職典禮，並於華府進行拜會，修補對美關係學分，返台後聲勢看漲。在新的一年能否重返巔峰，主要看兩點，第一，能否重新得到中間選民的信任？二，是否適時提出治理論述？



韓國瑜日前率團訪問美國出席美國總統特朗普就職典禮，並拜會多位美國國會議員以及智庫，在台灣引發話題。由於對美關係與兩岸關係同是台灣政治核心議題，韓訪美令其聲勢上漲，補上2020大選前未能赴美的空缺。



回台後韓國瑜發了一則臉書貼文，寫著“I am back.”，表面上的意思是成功達成訪美任務返台，但外界更好奇韓這則貼文有無更多深意，經歷過訪美旋風後，這則貼文是否在暗示，韓認為自己將重返當初造就萬人空巷的政治巔峰？



然而韓國瑜能否在這新的一年成功重返巔峰，主要仍要看兩個關鍵，第一，韓能否重拾中間選民的信任？回顧韓國瑜最顛峰的2018年九合一選舉，當時韓豪取89萬票當選高雄市長，得票率53.8%，對手民進黨陳其邁74萬票，得票率44.8%，這是國民黨睽違20年再度奪回高雄市長寶座。



以高雄市長期綠遠大於藍的格局來看，韓國瑜肯定是囊括了大多數中間選民的支持，才有辦法在高雄把得票率衝破五成。然而到了2020年大選，韓國瑜的政治形象卻迎來翻轉，雖然對“韓粉”選票有很高的凝聚力，卻對中間選民產生排擠，最後得到552萬票，得票率38%，只算是開出藍軍基本盤而已，中間選民流失，自然難以更上層樓。



中間選民流失的因素很多，當時韓國瑜被檢討的面向包括，短時間從高雄市長轉戰大位，不被選民認同，加上韓國瑜發言的個人風格太過強烈，2018初看覺得新鮮，但到了2020大選，選民對攻取大位者的期待反而偏向行事穩健，韓國瑜發言風格反而無法幫自己創造優勢。



不過韓國瑜這次接任“立法院長”以來，發言以及行事風格已經改變許多，都在朝正面穩健的方向邁進，就看在他的努力之下，能否順利重拾中間選民信任。



第二點，是治理論述的提出，回顧韓國瑜參選高雄市長期間，其所喊出的口號諸如“貨出去，人進來，高雄發大財”，以及“莫忘世上苦人多”，其實都是用簡單的口號來傳達施政及治理的論述。“貨出去，人進來，高雄發大財”意思就是要放下政治意識形態，好好拚經濟發展，而“莫忘世上苦人多”的政治意涵更深，象徵的是消除貧富不均，讓經濟發展創造的紅利能夠得到合理分配。