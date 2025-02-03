柯建銘公布新會期幹部不分區擔綱怕罷免？

柯建銘晚間公布新會期黨團幹部，他依然擔任總召，而幹部中除了吳思瑤是區域“立委”，其他都是不分區。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天新會期“立委”報到，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨晚公布新會期幹部名單，他依然穩坐總召位置，而被民團罷免的綠委吳思瑤，新會期繼續擔任黨團幹事長，其他幹部名單則都是不分區，顯然是擔心若由區域“立委”出任，站在風口上，可能成為被罷免對象。



“立法院”第11屆第三會期今天報到，柯建銘晚間在臉書公布新會期幹部名單。他說，號外！大好消息！史上反罷免最強團隊，大罷免！大成功！民進黨“立法院”黨團第11屆第三會期黨團幹部：總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副幹事長王義川、副幹事長林楚茵、副書記長郭昱晴、副書記長林月琴。



從柯建銘公布的黨團幹部名單來看，除了被列為藍營民團罷免頭號“立委”吳思瑤之外，其他幹部全部都是不分區“立委”，連柯建銘都是。由於不分區“立委”不能罷免，顯然區域“立委”擔心大罷免操作之下，若擔任黨團幹部可能成為被罷免頭號對象，而對出任幹部有所顧忌。



出身台北市士林、北投的吳思瑤第一階段罷免連署，民團表示已達門檻，將於近期內送件到“中選會”。吳思瑤成為黨團幹部唯一被罷免的對象。