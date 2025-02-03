南部走春　藍議員游淑慧：誰說南部綠油油？

國民黨台北市議員游淑慧到南部走春，遇到許多民眾打氣，表示誰說南部綠油油呢？（照片：游淑慧臉書） 中評社台北2月3日電／農曆新年期間，各政黨的政治人物都會到各處走春、拜年，中國國民黨籍台北市議員游淑慧2日在臉書發文透露，她到南部走春時，遇到許多民眾主動前來打氣，且對於執政亂象感到憂慮不已，此舉讓她相當訝異，更直呼誰說南部綠油油呢？



游淑慧表示，她在年假尾聲時到南部走春，意外的遇到很多南部朋友來主動打氣，且多數人都對執政亂象感到憂慮不已。由於南部向來被認為是綠營的鐵票倉。因此，游淑慧不禁感到很訝異，更表示“誰說南部綠油油呢？”



根據公職人員選罷法，公職人員就職滿一年後即可展開罷免，第一階段為“提議期”，須由原選舉區選舉人提議，人數需達原選區選舉人總數百分之一以上，此階段較為容易。第二階段“連署期”須由原選舉區選舉人連署，人數需達原選區選舉人總數百分之十以上。



由於“立法院”第11屆“立委”1日已就職滿一周年，正式符合被罷免資格，不少罷免團體已趁著過年期間積極收連署書，也傳出有不少藍綠委已達第一階段門檻，讓外界擔憂罷免潮已正式到來。



游淑慧對此感嘆表示，2025會是大罷免大混亂嗎？不懂民進黨為何要聽柯建銘這樣一個沒有未來的政治人物，被他帶往死結去。