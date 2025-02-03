不怕罷免　吳思瑤續任民進黨團幹事長

吳思瑤受訪，再度續任幹事長。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月3日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨天在臉書公布新任黨團幹部，被藍軍列為罷免頭號目標的綠委吳思瑤再度擔任幹事長。她今天受訪說，“我的本命是拼命，我的本名是阿信，有黨團同仁都幫忙，會做得更好”。



被列為綠營罷免頭號對象，吳思瑤說，她非常珍惜，對台北市北投士林的投注，20年來的點滴，不是三言兩語可以到盡，她身兼黨團幹部，更大責任是正道而行，從事政治工作就是如此。



她也說，她也知道很多人在釋放說吳思瑤在倦勤，還會被罷免。她要跟大家說吳思瑤就是無私奉獻 ，過去北投人民需要，現在可以做台灣人民的需要，北投士林的民眾支持她，她很感動，在野黨鎖定她成為惡霸的頭號眼中釘。她說過每一天都做好本務本業，就是她最強大的底氣，現在有有那麼好的團隊，一定沒問題的。



身為區域“立委”是否壓力，吳思瑤表示，這個屆期的“立法院”，已經沒有民主章法可言。尤其民進黨成為少數黨，我們必須加倍投注在攻防上，包括她自己每天即便在“立法院”，但地方建設服務，她也是全程一直在追蹤。區域“立委”擔任幹部確實相當幸苦，要承受很多壓力 但民進黨區域“立委”都是草根長出來，街頭打滾出來的，不管區域“立委”有沒有擔任黨鞭，他們對台灣貢獻都是一樣強大。



柯建銘昨晚在臉書公布幹部名單，柯穩坐總召位置，幹事長是吳思瑤、書記長陳培瑜、副幹事長王義川、林楚茵，副書記長郭昱晴、林月琴。主要由無罷免壓力的不分區綠委擔綱。