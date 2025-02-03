柯建銘下軍令：三覆議案甲動　違者開除黨籍

民進黨黨團總召柯建銘(中)受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月3日電（記者 楊騰凱）今日是“立法委員”報到日，象徵過完農曆年假準備開工，民進黨團總召柯建銘今日在開工首日就下軍令狀，他表示，本周開始“立法院”將處理《公職人員選舉罷免法》、總預算、《財政收支劃分法》三項覆議案，民進黨團強制甲級動員，違者開除黨籍。



“立法院”日前三讀通過《公職人員選舉罷免法》修正案，要求連署必須附上身分證影本，加嚴連署審查，“行政院”對此已提出覆議。另外，“立法院”預計今日也會將審查完畢的總預算案送請“總統府”公告，“行政院”預計也將對總預算提出覆議。



至於涉及“行政院”與地方政府預算分配的《財政收支劃分法》修法，“立院”在上會期完成三讀，目前尚未送請“總統府”公告，一旦“立院”送出，“行政院”預計同樣會提出覆議。等於“立法院”才剛開議，就有三大覆議案等待處理，朝野對立恐怕會更激烈。



柯建銘今日在“立法院”受訪表示，目前我們要面對的是，總預算亂刪亂砍，這已經涉及“憲法”層次，這是“違憲”的總預算，國民黨團逼不得已，過年前通過的總預算案，拖延到今天才把全案送交“行政院”，這非常荒謬。另外《財政收支劃分法》修法也還扣在“立法院”裡面沒有送給“行政院”，不把案子送出去，這樣的舉措當然也“違憲”，所以國民黨團今天勢必會把《財政收支劃分法》修法送出來，否則國民黨無法圓這個局。



柯建銘指出，所以他要清楚告訴所有民進黨團成員，本周開始為了《公職人員選舉罷免法》、總預算、《財政收支劃分法》三項覆議案，我們強制甲級動員，違者開除黨籍。