藍白嗆選罷法覆議案過不了　卓榮泰這樣回應

卓榮泰在新春團拜上致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 新春團拜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月3日電（記者 鄭羿菲）“立法院”去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，增加連署罷免的難度。“行政院秘書長”龔明鑫2日赴“立法院”遞件提出覆議案。對於藍白“立委”都嗆聲，“覆議案過不了”。“行政院長”卓榮泰3日回應表示，新年到了多做一點對台灣好的事情，多做一點對的事情。接下來我們要做一些相關準備。



媒體追問，台灣民眾黨“立法院”黨團批評，“行政院”把覆議案當自助餐，卓榮泰任內已提出三次覆議，若再被否決形同三振出局，應為其錯估情勢、激發朝野對立請辭下台。卓榮泰則繼續發新春祝賀卡片給其他媒體記者，並未回應。



“立法院”會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，新修正的選罷法條文明定，罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本。“行政院”在春節前認定窒礙難行提出覆議案，而“行政院秘書長”龔明鑫2日在春節年假最後一天下午赴“立法院”遞件，由於“立法院”收發科還未有人上班，只能將覆議案“貼”在“立法院”秘書長周萬來的收發信箱上。



卓榮泰3日上午率“政務委員”出席新春團拜，他笑說，早上還請人到“立法院”看那封信有沒有被收走，聽說是收走了，接下來我們要做一些相關準備。



“行政院”3日上午舉行新春團拜，除“行政院副院長”鄭麗君參與重要會議缺席外，卓榮泰、“行政院秘書長”龔明鑫、發言人李慧芝，及“政務委員”都出席，而曾喊出“2月起大罷免”的陳時中也滿臉笑容地參加新春團拜。