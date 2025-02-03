郭國文：藍白修法影響“台灣主權”與“國安”

綠委郭國文接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月3日電（記者 俞敦平）民進黨籍“立委”郭國文今日在“立院”受訪時表示，他新會期會特別關注“國安”相關的議題與法案，他認為藍白無論在之前推動的“國會”擴權法案和財劃法修正案上，都有影響到“台灣主權”的疑慮。他也針對選罷法批評藍白陣營在加嚴法案程序上的雙重標準，並特別點名“立法院副院長”江啟臣。



今日是“立法院”第11屆第三會期報導日，搶得頭香的民主進步黨籍“立委”郭國文在報到前接受媒體聯訪。



對於是否有特別規劃搶下報到頭香，郭國文表示，等等民進黨團早上有甲動，他只是如同平時有甲動時，於財政委員會報到的時間到場報到。



針對新會期特別關注的法案，他強調民進黨將持續密切關注影響“國安”的法案。他特別點名財政收支劃分法和“國會”擴權法案等都是影響“台灣主權”與“國安”的法案，並稱以上法案與其他“去主權化”相關法案民進黨團會保持高度警戒。



此外，針對“行政院”昨日再度針對選罷法修正案提出覆議案，郭國文表示，國民黨在程序加嚴議題上的“雙重標準”。他特別點名，2021年時，時任國民黨主席的江啟臣曾強烈反對加嚴公投法程序，甚至發佈中英文新聞稿，批評這樣的措施是對人權的高度侵犯，並有嚇阻民意之嫌。然而，郭國文質疑，如今國民黨對選舉法程序加嚴的態度卻完全不同，甚至支持此舉，這與過去的言論形成強烈對比。