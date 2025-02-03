綠大罷免正式啟動　藍委強調對選民有信心

藍委林沛祥接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月3日電（記者 俞敦平）面對民進黨全面發動罷免中國國民黨區域“立委”的行動，國民黨籍“立委”林沛祥與羅智強今於“立法院”受訪時表示，黨內團結一致，將持續專注問政，不會因罷免壓力降低問政品質，並對選民的支持與台灣民主制衡保持信心。



民進黨正式發動大規模罷免國民黨區域“立委”行動，目前已有超過20個選區完成罷免第一階段連署。身為被罷免目標的藍委林沛祥與羅智強今日在“立法院”分別受訪時表示，儘管面對罷免壓力，黨內仍保持團結，並強調問政品質不會受到影響。



林沛祥表示，國民黨“立委”團隊對問政質量十分重視，無論是法案審查還是各項議題探討，都不會因外部罷免壓力而有所妥協。然而，他也坦言，面對罷免行動，確實需要更加強化地方經營與曝光度，以鞏固選民支持。



羅智強則說，民進黨此次罷免行動是在未取得“立法院”過半席次的情況下，試圖以“翻桌式”手段達到政治目的。他批評民進黨帶頭煽動政治動亂，並認為這種“仇恨式罷免”引發了民眾反感。



此外，羅智強指出，根據選罷法規定，罷免第一階段的連署應在2月1日後才能開始，但民進黨與其側翼團體早已提前行動。他對此表示不意外，並強調對台灣民主制衡與選區經營保持信心。他強調，選民普遍期待的是拼經濟、拼民生，而非政治對立與鬥爭。



兩位藍委一致表示，面對民進黨的“大罷免”，將全力應對，以實際行動回應選民期待，並持續推動政策與法案審議。