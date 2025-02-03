開工備戰市長　江啟臣現身台中市府團拜

江啟臣出席台中市政府新春團拜，與市長盧秀燕同台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月3日電（記者 方敬為）有意角逐2026台中市長的中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣，今天出席台中市政府新春團拜，一到場就陸續向市政顧問、各區長、里長問候致意，由於民進黨方面，黨主席賴清德日前間接欽點綠委何欣純角逐2026台中市長，打響聲勢。江啟臣現身市府新春團拜，並與市府機關員工搏感情，備戰市長選舉意味濃。



民進黨主席賴清德春節期間與綠委何欣純一同到台中發送小紅包，當場詢問民眾“欣純選市長好不好？”被解讀是另類表態，有助綠營早日整合對外，也讓何欣純聲量上揚。被視為藍營台中市長接班人選的江啟臣3日則現身市府新春團拜，與盧秀燕同台，並展現親和力，一一向市府公務同仁問候致意，不讓潛在對手專美於前。



江啟臣致詞表示，今天是台中市政府的團拜，他代表“立法院”，感謝市府在過去一年戮力服務民眾，新的一年開始，他也要獻上祝福，今年是小龍年，希望台中市“蛇現幸福”並要繼續幸福，相信在台中市政府的帶領之下，全體5萬多名公務人員努力之下，台中市民一定會越來越幸福，感謝公務同仁的辛苦付出，也祝福台中市運昌隆、市民安康。



至於全台罷免藍委團體提交第一階段連署書，江啟臣受訪表示，尊重民眾發起罷免的權利，他還是會以民眾的需求為優先，把身為民代的本分做好。不過，他也要提醒，如何讓社會祥和、安定，應該是所有的從政的政黨領袖、民代，所共同的任務，希望少一點對立，多一點和諧，大家共同努力。