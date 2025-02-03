卓榮泰頻提覆議　藍委強調將聚焦民生法案

藍委林沛祥接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月3日電（記者 俞敦平）針對“行政院”2日對選罷法修正案提出覆議案，中國國民黨籍“立委”林沛祥與羅智強今日在“立法院”受訪時，批評“行政院”頻繁覆議恐影響行政、立法合作。兩人也強調新會期中，國民黨將聚焦民生法案。



針對新會期國民黨團的優先法案，林沛祥受訪時表示，國民黨團目前尚在統整各項法案，預計在黨團大會後確認三至五個優先法案作為本會期主軸。他指出，民眾對國民黨在民生法案與國家發展方面寄予厚望，黨團會依循這樣的期待制定立法重點。



針對“行政院”2日對選罷法修正案提出覆議案，“行政院長”卓榮泰如果再度覆議失敗是否應該請辭負責一事，林沛祥認為卓榮泰的去留是由賴清德決定。他批評，“行政院”頻繁行使覆議權會削弱行政與立法之間的合作關係。他強調，“如果“行政院”總是用覆議來否決“立法院”的決策，勢必會對雙方的合作產生負面影響。”



羅智強也表達相似看法，認為“行政院”的覆議權雖然是法定權利，但頻繁提案實屬“民進黨一絕”。他表示，國民黨會依“立法院”程序進行覆議案的表決，並確保法案審查順利推動。



羅智強強調，上一會期國民黨已成功推動妨害司法公正罪相關法案，這是為解決過去民進黨高層如柯建銘、邱太三等人涉入司法關說但無法定罪的問題。他認為，民進黨曾視“公投與大選”為神主牌，卻在執政期間自行廢除，反映其決策的雙重標準。他重申，國民黨將繼續以“拼民生、拼民主”為目標，提出具體政策以改善民眾生活。