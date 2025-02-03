台股重挫近千點　傅崐萁籲賴清德台灣需和諧

國民黨團總召傅崐萁（中）率領黨團書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強向全台人民拜年。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月3日電（記者 楊騰凱）美國總統特朗普宣稱將對台積電課徵100%的關稅，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，此時此刻賴清德應該團結全民，一起面對動盪的國際局勢，讓台積電得到政府保護，可以繼續留在台灣，同時半導體產業鏈上中下游的也都要留在台灣發展，提供就業機會與產值。



今天是台灣開工日，台股因美國總統特朗普宣稱將對台積電課徵100%的關稅重挫，早盤下跌逾千點，盤面綠油油。



“立法院”辦理“立委”新會期報到。傅崐萁上午率領黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強向全台人民拜年，並進行時事回應。



傅崐萁表示，今天是第一天開工日，新的一年是金蛇年，祝福大家新年行大運，我們希望帶來滿滿的恭喜與祝福給全國鄉親，畢竟在全世界動盪的此時，台灣更需要團結、和諧，大家一起相親相愛，把所有力量集結起來，才能面對外來挑戰。



傅崐萁指出，尤其現在美國對中國大陸、加拿大、墨西哥都提高了關稅，同時美國總統特朗普對於晶片生產基地是否繼續留在台灣，也表達了高度質疑，此時此刻台灣更應該團結，讓台積電得到保護留在台灣，同時上中下游的半導體產業都要留在台灣，我們希望台灣培養了40年的台積電，可以繼續在台灣深耕發展。

