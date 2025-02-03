綠發起大罷免　朱立倫喊話賴：要以德服人

國民黨主席朱立倫受訪，左為國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）親綠營的多個民間罷免團體今早前往“中選會”遞送罷免連署書，宣稱有超過20位中國國民黨籍區域“立委”的罷免連署第一階段達標。針對綠營發動的大罷免是否有反制措施？國民黨主席朱立倫今天喊話民進黨主席賴清德說，新年要以德服人，不要“以力服人”，同時要以蒼生為念，隨時考慮的是民眾希望過好日子，過安定的日子，用對抗、用鬥爭並不能夠解決問題，用智慧來化解衝突。



春節假期結束，3日正式開工，國民黨在中央黨部舉行新春團拜，包括朱立倫、前黨主席吳伯雄、國民黨副主席夏立言、連勝文、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇等人齊聚一堂，互相祝賀新年快樂。朱立倫在接受媒體聯訪時，針對大罷免議題做出以上表示。



至於罷免團體都自稱是公民團體，卻頻繁有綠營人士站出來發聲？朱立倫感嘆說，相信大家都看得很清楚，從去年對基隆市長謝國樑的罷免，就是打著所謂民團的民意，其實大家都知道是民進黨的側翼和團體，不要用這樣的假造的方式，他們還是努力希望朝野用智慧來化解衝突。



大罷免的狀況是否可能會影響到國民黨主席選舉？



朱立倫說，他不會去用這樣角度去看，還是希望台灣的政局能穩定，讓“立法院”能團結努力，共同為民眾關心的議題來解決問題，尤其面對國際政經環境的挑戰，朝野共同協商來解決、化解衝突，而不是像民進黨現在一直想要用所謂的鬥的方式，甚至想要再次選舉，重新改選的方式，民眾想的是能真正解決問題，比他們的政治利益更重要。