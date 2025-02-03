黃國昌開春批卓榮泰　行為荒腔走板貽笑大方

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月3日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨“立法院”黨團八位“立委”今日一同報到並接受聯訪，總召黃國昌針對民進黨推動的“大罷免”及“行政院”覆議案提出強烈批評，指責執政黨加劇社會分裂，“行政院”則以覆議案作為拖延法案生效的政治手段，他痛批卓榮泰的行為荒腔走板，貽笑大方。



今日是“立法院”第11屆第三會期報到日，台灣民眾黨團在總召黃國昌的帶領下，八位“立委”集體完成報到程序。並在稍後的共同接受聯訪，黃國昌受訪時表示，新會期中民眾黨團將積極推動改革法案，以回應社會及支持者的期待。



針對民進黨近來推動的“大罷免”，黃國昌指出民進黨賴清德口中強調的“社會團結”與實際行為背道而馳。他認為大罷免不僅加劇社會對立，也對台灣的民主政治發展帶來隱憂，並呼籲賴清德“三思而後行”，停止這項具高度政治對立性的行動。



此外，針對“行政院”對選罷法修正案提出的覆議案。黃國昌指出，該案要求罷免案的提議人與連署人必須附上身分證影本，但“行政院”試圖透過覆議案拖延新法生效，目的是為了讓民進黨在大罷免行動中規避更嚴謹的程序規範。



黃國昌痛批卓榮泰的做法“荒腔走板、貽笑大方”，並質疑“行政院”是否故意選在國定假日遞交覆議案，以圖引發政治話題。他表示，行政程序法明確規定若遇國定假日，法定期間應自動展延一日，但“行政院”依然選擇在休假日派秘書長遞交文件，並張貼於“立法院”秘書長的信箱。

