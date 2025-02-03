開工就罵人！柯建銘稱韓國瑜失蹤、耍詐

柯建銘與黨團幹部召開記者會，要協尋韓國瑜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月3日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天在黨團記者會正式介紹黨團幹部成員，他表示，除了吳思瑤以外，其他都是不分區，因為要回防選區，不分區“立委”比較沒有經營選區壓力。他也說，接下來要處理選罷法覆議案，今年總預算案與財政收支劃分法三讀都還沒有送出，他今天打了三通電話加上簡訊等給“立法院長”韓國瑜，但韓都沒有回應，副院長江啟臣也沒到，集體失蹤，又開始要耍詐，他們要協尋韓國瑜。



柯建銘今天在黨團記者會上正式介紹幹部，但卻把林月琴講成吳玉琴。他強調，這個會期大罷免會期，是國民黨先發起，我們只是反制，聯電創辦人曹興誠“反共復國聯盟”由他領銜，我們是民意優先，今天志工團體是曹興誠領軍，沒有民進黨參加。但是曹興誠領軍的團體總召人是不分區“立委”沈伯洋，過去就“抗中保台”成員。



柯建銘強調，我們是最鐵的部隊，這次幹部，除了吳思瑤以外，都是不分區，比較沒有跑選區壓力，“立委”要回到選區宣傳。



柯建銘昨晚在臉書公布幹部名單，柯穩坐總召位置，幹事長是吳思瑤、書記長陳培瑜、副幹事長王義川、林楚茵，副書記長郭昱晴、林月琴。



黨團幹部今天陪同柯建銘召開記者會，但全場記者會仍是由柯一人獨白。



他指出，今天重點是我們要協尋“立法院長”韓國瑜，今天是報到日，韓院長是跑到哪裡，院長、副院長都要到，但卻集體失蹤，一定有原因。因為他們又開始要耍詐。中國國民黨團總召傅崐萁帶領黨團三長開記者會，詐騙集團又出來，都是出來講謊話，顛倒是非、迷惑台灣人民。



柯建銘表示，我們近期內要處理三項議案一個是選罷法覆議案，一個是總預算案，一個是財政收支劃分法，因此要協尋韓國瑜。為何開議當天打三通電話都不回應，簡訊也不回應，希望儘速回應，但韓連回都不回，詐騙集團在苦思什麼東西、混淆視聽。



柯建銘表示，既然已經開議，何時要處理選罷法？今天難道不處理？昨天“行政院”已經用電子公文送到“立法院”，“行政院秘書長”龔明鑫與吳思瑤等昨天都送件貼在“立法院”收發處。這麼多不確定因素在，韓國瑜都不回答嗎？我們都在，不會去缺席，我們都甲動在“立法院”。我們料敵從嚴，你們任何手段，我們都會封死。



他還說，總預算總要送吧？財劃法把民進黨“立委”都打傷，國民黨“立委”根本是殺人犯，在座每個人都受傷，這一排除了他以外都受傷，因為他腳開刀無法在現場，國民黨“賣國、殺人”可以用現行犯處理。