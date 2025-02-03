朱立倫：特朗普關稅是新挑戰　綠別只想鬥爭

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普宣稱將對台積電課徵100%的關稅，中國國民黨主席朱立倫今天表示，全球貿易政策的調整對台灣來講是新挑戰，這時候執政的民進黨還把心思都花在政治的鬥爭，都不如真正的朝野團結，共同協商如何來解決這些問題。



朱立倫說，因為對民眾來講，可能股市一天的大跌或者是經濟的損失，都遠高於這些政治人物考慮的政治利益。



今天是春節後的台灣股市開盤日，台股加權指數一開盤便狂洩1023點，創下史上盤中第4大跌點紀錄，其中台積電下跌最多75元，主要受中國大陸低價版AI模型DeepSeek以及美國總統特朗普將針對台灣半導體課徵100%關稅說法的衝擊。



國民黨今天早上在中央黨部舉行新春團拜，包括朱立倫、前黨主席吳伯雄、國民黨副主席夏立言、連勝文、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇等人齊聚一堂，互相祝賀新年快樂。



朱立倫在接受媒體聯訪時，針對特朗普發動的全面關稅戰表示，相信大家都已感受到，面對整個全球貿易政策調整，對台灣來講是一個新的挑戰，尤其今天台股開盤就跌了上千點，也是一個非常嚴峻的挑戰。



朱立倫認為，整個世界的政治、經濟、貿易環境都是對台灣非常嚴峻的挑戰，應該朝野共同努力，為民眾、企業解決這些問題，呼籲執政的民進黨別再把心思花在政治的鬥爭上。



朱立倫也強調，國民黨今年的願景就是希望用我們的春聯“龍耀蛇福”，都要為民眾來服務，希望全民都能夠過得非常平安、健康、幸福快樂的日子。新的一年國民黨時時以民為念，以蒼生為念，所有民眾關心的議題，民眾關心的法案，我們全力以赴，統統都是以民眾為考量，這是我們新年最大的願景。