賴清德台商聯誼首秀　廈門台商嗆當家勿鬧事

海基會舉辦2025大陸台商春節活動，廈門市台商投資企業協會副會長葉永松（左）嗆賴清德別當家鬧事搞大罷免，海基會文教處長陳思豪（右）勸阻。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北2月3日電（記者 張穎齊）今日是大年初六開工日，賴清德第一場公開行程是參加海基會舉辦的2025大陸台商春節活動。他致詞提到兩岸互不隸屬等，立刻遭到台下廈門市台商投資企業協會副會長葉永松當場大聲疾呼嗆“呼籲賴主席當家別鬧事，別搞大罷免！”場面極度尷尬，賴清德雖繼續大合照，但笑容漸僵，最後揮手離席。



葉永松後續接受媒體採訪時表示，他是想對賴說，選舉都結束了，然後他衹有當四年，就不要去搞大罷免。否則“當完四年當得不好，我們下屆都不選他”，尤其大陸台商還要搭飛機回來投票，勞民傷財，這就是自己今天要表達的一點意見。



賴清德赴台北美福大飯店出席2025大陸台商春節活動，與會的有海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉、陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑、工業總會理事長潘俊榮為首的多名重量級台商等人，現場約200、300人。



賴清德致詞時重申蔡英文任內的四個堅持，並強調用對話取代對話、交流取代圍堵，但也要用“國防”威懾的實力、軍購保障台灣和平，並說兩岸有共同敵人是天災地變、共同點是需要創造兩岸人民福祉等語。



豈料賴清德一致詞完，台下的葉永松用雙手對著嘴，大聲疾呼“呼籲賴主席，不要當家鬧事，不要搞大罷免，謝謝！”場面一陣靜默尷尬，主持人趕緊說進入下一個大合影、拿酒杯、互相拜年的流程，海基會人員與其他台商則上前阻止葉永松繼續發言，有台商更嗆葉永松丟臉，現場媒體則要求海基會別阻擋採訪葉永松。



媒體追問葉永松是否受到外界壓力？葉永松強調，他沒有攻擊人，只是表達心聲，“我們沒有去針對政府，我們對政府的努力都很肯定”，但選舉都結束了，“不要再去搞什麼大罷免，你鬥我我鬥你”。



賴清德等人面容上不以為意，繼續新春團拜，並與吳豊山、邱垂正互相拱手拜年、拿酒杯、大合影，但賴清德笑容漸僵，神情一時嚴肅。最後賴清德離席時，則向左右高高揮手、重新面帶笑容。