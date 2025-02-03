黃國昌喊話　要賴清德反對大罷免懸崖勒馬

民眾黨黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月3日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌今日在記者會上，呼籲賴清德公開反對綠營自身發動的大罷免行動，要求其展現負責任的政治態度，並痛批“行政院長”卓榮泰透過覆議的方法，拖延新的選罷法修正案上路，藉機掩護綠營的大罷免行動。



3日，台灣民眾黨“立法院”黨團召開《回應民意 堅定改革》記者會，民眾黨團全體八位委員出席。



面對媒體提問對“行政院”二日提出的覆議案的看法時，黃國昌指出，卓榮泰明知提出復議會遭否決，卻仍執意提案，明顯為政治手段，藉由提出覆議拖延新的選罷法修正案的施行，藉以掩護大罷免行動。



黃國昌表示，民進黨目前推動的大罷免行動對社會穩定不利，要求賴清德以“總統”的身分，向台灣人民清楚表態反對大罷免。他強調，賴清德不應再以尊重公民團體等模糊說辭掩飾立場，應負責任地展現清晰的政治態度。



此外，黃國昌也強調民意支持加強選罷法規範，駁斥“行政院”以窒礙難行為由反對改革的說詞，認為這只是為推動大罷免行動找借口。他呼籲卓榮泰應知所進退，停止提出覆議。



最後，黃國昌重申，若賴清德繼續模糊立場、不反對大罷免，民眾黨將採取具體行動捍衛改革，並回應人民期待。他強調：“懸崖勒馬、回頭是岸，才是最佳選擇。”