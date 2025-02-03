吳伯雄紅圍巾氣色好　出席國民黨團拜

國民黨舉行新春團拜除了黨主席朱立倫親自出席外，吳伯雄也出席向大家祝賀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天照往例在農曆春節後的開工日舉辦新春團拜，前主席吳伯雄特別出席向眾人祝賀恭喜，他脖子上圍著象徵新年的大紅圍巾，抵達現場便引來眾人的歡迎，許多人紛紛上前和吳伯雄握手、合影，吳臉上也帶著笑容一一和大家打招呼，氣色顯得相當好。



由於今天台北天氣僅有13度且還下雨，吳伯雄十分注意保暖，在室內也穿著羽絨外套，其大兒子、前“立委”吳志揚也在一旁照顧，順利完成這次的新春團拜活動。



國民黨中央的新春團拜地點選在中央黨部12樓，現場除了黨主席朱立倫親自出席向大家祝賀外，包括吳伯雄、前副主席曾永權，以及“立法院”黨團總召傅崐萁帶領多位藍委參與，眾人拱手互道恭喜，氣氛相當熱鬧。



朱立倫致詞時強調，今天是新蛇年的開工日，也是國民黨大家庭團拜日，他希望蛇年大家都要平安幸福，同時都要以民為本、蒼生為念，時刻記得為民服務，這是國民黨最重要任務。



接著司儀介紹輪到吳伯雄致詞，朱立倫也準備將麥克風遞給吳，但他示意婉拒，最後由朱立倫代替吳伯雄向現場眾人祝賀新年快樂，健康平安，大家也以掌聲回應，感謝吳伯雄的出席。