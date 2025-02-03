嗆賴清德　葉永松：希望兩岸和氣和諧和平

廈門市台商投資企業協會副會長葉永松受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月3日電（記者 張穎齊）賴清德3日開工日出席海基會舉辦的大陸台商春節活動遭廈門市台商投資企業協會副會長葉永松嗆聲。葉永松會後受訪表示，他因平常沒機會遇到賴清德，因此即興、臨時起意，希望不要政黨惡鬥搞大罷免，以免勞師動眾、勞民傷財，他也希望“賴政府”能促兩岸一團和氣、和諧和平，台商才比較沒壓力。



賴清德上午赴台北美福大飯店出席海基會主辦的2025大陸台商春節活動，與會的還有海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉、陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑、工業總會理事長潘俊榮等，現場約200、300人出席。



葉永松在賴清德發表完對於兩岸的看法致詞後，立刻大聲疾呼嗆“呼籲賴主席，我們台商希望當家別鬧事，我們台商都不希望搞大罷免，以免勞民傷財，謝謝！”場面極度尷尬。



葉永松會後表示，選舉都結束了，還發起大罷免的話“你鬥我、我鬥你，沒什麼意思！我們台商還要跑回來投票，這樣就是勞民傷財，我就是希望表達這些，因我沒有機會碰到“總統”啊”，並說罷免是黨務的事情，因為賴是黨主席，所以稱呼為主席，強調只是臨時起意，即興說的，希望不要有政黨惡鬥。



葉永松受訪時表示，台商都希望兩岸和平，就是這樣，也希望“賴政府”能和緩兩岸關係，兩岸和平相處、一團和氣，對台商往來兩岸也比較沒壓力。



對於台灣赴陸禁團令未解除、兩岸觀光卡關？葉永松態度則趨保守說，“賴政府”會有方法解決，他其他不知道、沒參與。



是否覺得“賴政府”執政，兩岸、朝野都惡鬥？葉永松重申，他沒管，但他就是平常沒機會反映，藉此機會來反映一樣，但也感覺是當家鬧事、民進黨政府在發動大罷免，這是他個人意見，沒有其他媒體說背後是否有對岸的意思、還是台灣自己的意見什麼的；且若搞大罷免，台商還要搭飛機、花時間，現在看到電視上很多都在講大罷免，謝謝、新年快樂。



澳門台商聯誼會會長簡廷在說，對於葉永松的反應，可知道台商都憂心兩岸必須要和平的福祉，台灣內部不要搞大罷免，造成台灣社會動盪，有損經濟發展，整體將對台灣人民、兩岸關係都不利，必須持續為經濟好好合作打拚，真正對人民有所貢獻，不是造成整個動盪、製造矛盾矛盾，他們台商都期待和諧、創造太平天下。

