綠罷藍委　中選會認定適用選罷法修正前規定

“中選會”今天以新聞稿說明，民團今天送罷免連署數，依照修法前規定辦理。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月3日電（記者 黃筱筠）近20個親綠民間團體上午前往“中央選舉委員會”遞交罷免藍委第一階段連署書，“中選會”也發布新聞稿指出，在新法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出之罷免案，因此，仍適用修正前之規定，則為公職選罷法第131條之特別規定，選務機關會依此辦理，也無其他評論或回應。



選罷法修正前規定，罷免門檻較低。“中選會”也提及，迄早上10時為止，“中選會”目前收到的罷免案送件數為19案，其中18案為“立委”罷免案，1案為市縣長罷免案。



“立法院”去年底修正通過《公職人員選舉罷免法》部分條文，修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，遭綠營質疑增加罷免門檻。“立法院”在1月24日，即春節假期前最後一個上班日下午4時47分許，將修法條文送至“行政院”，“行政院”認為修法窒礙難行，“行政院長”卓榮泰當天緊急加開臨時“行政院會”，通過覆議案。



“中選會”今天說明，今天所收到的罷免案件，進行初點後，若符合送件規定者，即會轉交各該地方選委會進行查對；由於相關案件係程序進行中，選務機關則不就具體個案進行不必要評論。又新法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定，則為公職選罷法第131條之特別規定，選務機關會依此辦理，也無其他評論或回應。



“中選會”說，相關罷免案件，“中選會”、各地選委會均將依法處理，不會有差別待遇；至所詢關心到底有幾件罷免案送件，僅就今日來說，迄早上10時為止，“中選會”目前收到的罷免案送件數為19案，其中18案為“立委”罷免案，1案為市縣長罷免案，至各案送件領銜人分別是誰等等，諒各該罷免團體或各案罷免領銜人可能都已對外說明，媒體記者朋友或可洽詢渠等以為報導，此節我們則不另予評論或回應；選務機關則依法處理收件事宜、依法進行查對等等。

