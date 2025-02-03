大陸台商新春活動　邱垂正否認出席人數減少

左起澳門台商聯誼會長簡廷在、麗寶集團董事長吳寶田、民眾黨中央委員林富男。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月3日電（記者 張穎齊）3日是大年初六開工日，海基會上午在台北美福大飯店舉辦2025大陸台商春節活動，300多人出席，重量級台商雲集，賴清德也率“經濟部”、陸委會、海基會一級主管與會，互動熱絡。



“經濟部長”郭智輝、海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉、陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑、沈有忠都與會。



出席的台商包括工業總會理事長潘俊榮、大舜集團董事長王慶祥、金仁寶集團總裁許勝雄、廣運機械創辦人謝清福、車王電子（寧波）董事長蔡裕成、台灣商業聯合總會理事長張平沼、台新金控董事長吳東亮、巧集集團董事長張漢文、敏實集團創辦人秦榮華、榮祺食品董事長楊榮輝、材料KY董事長王克璋、久裕集團董事長陳世偉、亞洲台灣商會聯合總會長林凱民、中信金台灣人壽董事長許舒博、麗寶集團董事長吳寶田、台灣民眾黨中央委員林富男等。



現場帶來舞龍舞獅表演、中式傳統戲曲演奏歌唱等，賓主觥籌交錯，賴清德致意完提早離席。



媒體問今年與會人數是否有比較少？邱垂正表示，今年場地跟前年一樣，去年是在圓山大飯店場地較大，今年參加人數也非常踴躍，冠蓋雲集，沒有問題。但他也希望大陸的各地台辦不要用不當方式去阻撓台商回台參加活動，要讓兩岸順利交流。