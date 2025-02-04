特朗普加徵加墨關稅　李隆生析是談判手段

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月4日電（記者 方敬為）美國總統特朗普2月1日對加拿大、墨西哥加徵25%關稅、對中國加徵10%關稅。台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，對特朗普而言，加徵關稅從來不是目的，而是談判手段，目的是要換取美國利益之所在，研判特朗普動機首先是平衡美洲區域的貿易逆差，另外就是藉此促使加、墨的製造業回流美國。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



特朗普2月1日根據“國際緊急經濟權力法”宣布國家進入經濟緊急狀態，正式對加拿大、墨西哥進口商品加徵25%關稅，對中國進口商品加徵10%關稅，並包含“報復性條款”，同時預告2月中旬將會對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅及石油天然氣加徵關稅。加拿大、墨西哥都宣布將祭出報復性關稅反制，中國表示將向WTO提起訴訟並採取反制。



針對特朗普政府第一波關稅調整，李隆生表示，特朗普基本上仍將關稅視為談判籌碼，而非政策最終目的，記得在選前，特朗普曾高調宣稱，要對中國課徵60%的額外關稅，但目前僅加徵10%，這充分反映出，過高的關稅不僅會引起外部強烈反彈，同時也會對美國自身經濟造成不可避免的損害。

