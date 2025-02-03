台商籲綠釋兩岸善意　憂心中美關稅戰

澳門台商聯誼會長簡廷在。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月3日電（記者 張穎齊）海基會3日在台北美福大飯店舉辦2025大陸台商春節活動。多名台商受訪時期待兩岸恢復觀光交流，和緩兩岸關係，建議民進黨政府釋出善意，解除赴陸禁團令等；也有台商提及擔心美國總統特朗普發動的關稅戰，對兩岸未來不樂觀。



針對兩岸觀光，江西南昌台協榮譽會長陳永和受訪表示，希望台灣能早日解除赴陸禁團令等相關作為，也能開放大陸商務、觀光客來台。既然陸方已宣布開放上海、福建觀光團來台，當然希望更加擴大，他的大陸朋友一直都在問到底何時開放團體旅遊、自由行？



陳永和說，大陸人民來台旅遊，可增加台灣的收入，對兩岸經濟有幫助。希望開放定期航班、恢復疫情航點，他每次從江西南昌到上海、香港轉機都要花3、4倍時間，一來一往7、8小時，期盼增加兩岸直航航點，大陸人民來台旅遊人增加、航班增加。



澳門台商聯誼會會長簡廷在表示，希望民進黨政府要釋出善意，解除赴陸觀光禁團令、橙色警示，開放旅遊，可促進學識、文化、技術交流，帶給台商企業技術等提升，可深耕兩岸理解，化解對立，兩岸融合交流、互相包容，對整個台灣社會、兩岸人民福祉融合都是最大助力。



簡廷在並指出，台官方必須要有信心，不要都用對岸會統戰等意識形態解讀，台商希望兩岸融合、正常交流，不要有侷限、隔閡，希望政府能大氣點，開放密切交流。



江西南昌台協榮譽會長王恩國表示，兩岸有共同的風俗文化、宗教信仰，期許兩岸領導人用更高智慧化解現有問題。但他對兩岸未來有點不樂觀，尤其是要恢復到2004、2008年馬英九執政時期那樣，他很悲觀，兩岸必須要善意交流降低仇恨。



王恩國也說，兩岸關係取決於中美博弈，特朗普上任，宣布課中國關稅，還有發動AI晶片禁令等，他對兩岸未來不樂觀。