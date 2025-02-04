葛如鈞：特朗普若對台晶片課重稅是七傷拳

國民黨籍“立委”葛如鈞。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月4日電（記者 楊騰凱）美國總統特朗普宣稱將對台積電課徵100%的關稅。對此，中國國民黨籍“立委”葛如鈞向中評社表示，特朗普希望科技業產業鏈移回美國，提升美國本地製造的比例，但關稅手段其實是七傷拳，未必只對生產地有影響，可能反而使得美國產品價格上升。



葛如鈞為台灣大學資訊網路與多媒體研究所博士、日本慶應大學媒體設計博士後研究員，曾任SLP全球創業家網路台北分部年度執行長、Linkwish Inc.林克威許公司共同創辦人暨前任執行長、Memora Inc穿戴式人工智慧相機公司共同創辦人、台北科技大學互動設計學系專任助理教授。葛如鈞專場領域包括人工智慧、區塊鏈，2024年當選國民黨不分區“立委”，被譽為“科技立委”。



葛如鈞表示，第一，特朗普目前對於晶片課徵關稅的對象是不是台灣，幅度多高，日期什麼時候開始，這些細節都還不明確，所以大家可以稍微再等等。



第二，台灣不論在半導體產業或晶片產業的發展上面，都有非常充足的韌性，所以不論面對到什麼樣的狀態，台灣的產業界如果民間能夠團結，加上政府有因應之道，或許危機也能成為轉機。



第三，關稅手段其實是七傷拳，如果只是片面加徵關稅，這個結果可能會反映在加徵關稅國的產品價格上面，甚至會對全球造成連鎖反應，未必會對製造地產生單方面的影響。所以不論是哪個國家，如果要對重要的科技產品加增關稅，相信不會草率做出決定，大家可以持平看待，但也要小心應對，一旦真的被加關稅，整個產業界、政府都應該一起面對。

