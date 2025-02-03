賴清德要換掉卓榮泰？柯建銘：絕對不可能

民進黨團總召柯建銘（中）。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月3日電／朝野對立持續升溫，日前傳出賴清德打算換掉“行政院長”卓榮泰，且已有屬意的新“內閣”人選。資深媒體人楊憲宏日前在廣播節目上透露，賴清德打算調整“內閣”人事，更換卓榮泰時程已“差不多”了。對此，民進黨“立院”黨團總召柯建銘3日在網路節目表示，卓榮泰是“中華民國”有史以來最穩定的“行政院長”，絕對不可能“內閣”改組，也不可能換下卓榮泰。



資深媒體人楊憲宏日前在廣播節目上透露，賴清德打算調整“內閣”人事，更換卓揆時程已“差不多”了。楊還說，賴清德已經有替代人選，“我有消息管道，但我不能透露！”



府發言人郭雅慧當時僅回應“無中生有”，且對於年後換閣一事不願意再多談。



根據《中時新聞網》報導，民進黨團總召柯建銘3日在網路直播節目《中午來開匯》表示，卓榮泰是“中華民國”有史以來最穩定的“行政院長”，民進黨覺得他做得好，絕對不可能改組“內閣”，也不可能換下卓榮泰，民進黨不會傻呼呼順著國民黨的白癡期待。



柯建銘指出，李登輝高瞻遠矚刪除“立法院”的“閣揆”任命同意權，否則，現在“行政院長”不就傅崐萁或朱立倫？“法務部長”黃國昌？



至於近期的大罷免，柯建銘表示，他與賴清德以前就是同事，一個團隊一起對抗國民黨，因此他與賴清德信任度很足，“我們有最大的默契，對彼此也都相當清楚”。