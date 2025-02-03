吳豊山：兩岸恩怨情仇成過去　應和平共榮

海基會董事長吳豊山。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月3日電（記者 張穎齊）兩岸關係受矚目，海基會董事長吳豊山3日在2025大陸台商春節活動上表示，兩岸“分立分治”已76年，在特定政黨之間，也許有一些恩怨情仇，但隨著時間腳步不斷往前推進，過去種種都已成為過眼雲煙；兩岸之間今天應該只剩下如何相互理解、相互尊重，進而共同商議如何和平共榮的課題。



吳豊山說，兩岸交流、對話、和平發展，是兩岸人民福祉的最大保障。海基會是唯一接受政府委託，處理兩岸人民交流事物的機構。根據統計，海基會自成立以來，所做的服務案件已經累積了878萬多件。光是去年一年，服務案件就達30萬4224件。



吳豊山說，他最近查閱兩岸交流資料，發現台灣正式向政府登記的兩岸交流團體，竟然多達700多個。這些民間團體，有的是縣市性、有的是“全國”性，而且推動交流的項目從文化、觀光、環保、到醫療、養生、種花養蘭、溫馨家園，可以說琳瑯滿目。這些民間團體雖然各有想法，各有背景，不過整體而言，“排斥機艦繞台，排斥統戰分化，希望兩岸對等交流，希望台海和平穩定，在台灣是人同此心，心同此理”。



吳豊山說，兩岸“分立分治”已76年，已走過3個世代。兩岸之間，70幾年前，60幾年前，在特定政黨之間，也許有一些恩怨情仇，但隨著時間腳步不斷往前推進，過去種種，都已成為過眼雲煙；兩岸之間今天應該只剩下如何相互理解、相互尊重，進而共同商議如何和平共榮的課題。依據他理解，這也正是賴清德一再強調希望兩岸之間“以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作”的原因。



他說，在大陸的台商平日在兩岸之間來來去去，如果能夠實話實說，自然會變成兩岸交流、對話的最好橋樑；所以今天，他除了祝賀大家新年快樂，祝賀大家事業更興盛發達之外，也要拜託大家，隨時向對岸朝野傳達台灣人民希望兩岸和平，兩岸共榮的心聲。至於在大陸以外的台商朋友，他也同樣要拜託大家，告訴駐在國的朝野，台灣人民愛好和平，且一直與人為善。

