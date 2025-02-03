卓榮泰下令台灣公務機關禁用Deepseek

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月3日電／大陸AI語言模型DeepSeek上市後全球爆紅，“行政院長”卓榮泰3日下令，公務機關全面禁用Deepseek AI服務，以確保資通安全。“國科會主委”、“政委”吳誠文建議，若大學及研究機構有學術研究用途需求，建議以不含個資及資料的電腦單機將其下載並斷網使用較為安全。



“行政院”發言人李慧芝表示，卓榮泰上午召開政務會議時強調，在數位正義的原則下，一切有關生成式AI的應用，都應該在符合法制與開放精神面下再行開發；而政府已經留意到DeepSeek AI服務在資料來源取得有違反著作權法相關法規的疑慮，而在模型語言訓練上也有思想審查、限制等資料偏異。



李慧芝指出，此外，對於使用DeepSeek AI服務所衍伸資料上傳中國大陸的資安風險，目前尚未釐清也並未排除，甚至有違反資料保護、侵害個人隱私等疑慮，基於資通安全考量，“數位發展部”已特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害資通安全的疑慮。



李慧芝重申，從2019年“行政院”公布實施“各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則”，已明確要求“中央”與地方機關（構）、公立學校、公營事業、行政法人以及自行或委外營運提供公眾活動或使用之場地，限制使用危害資通安全產品，基此，卓院長也特別要求，公務機關原則全面禁用Deepseek AI服務。



李慧芝說，此外“數發部”也指出，公立大學及研究機構如果有使用需求，則在依規定程序報准核可後，即得使用；而“中央”目的事業主管機關應督導資通安全管理法所定關鍵基礎設施提供者及政府捐助之財團法人參考辦理，以確保資通安全。