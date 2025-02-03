對寵物友善　台南古蹟文化園區首度開放入園

台南市政府春節期間在古蹟文化園區，開放寵物友善入園措施。（台南市文化局提供） 中評社台南2月3日電／台南市政府文化局今年春節期間在古蹟文化園區開放寵物友善入園措施，並搭配台南城市文化IP“巷仔Niau”，在園區內設置寵物推車提供飼主和毛小孩使用，除獲得不少飼主的好評，也讓各古蹟文化園區春節期間湧入近29萬人次、創造逾新台幣700萬元的收入佳績。



來自台中的李小姐表示，“以前來台南玩，總得讓狗狗留在飯店，這次終於可以推著牠一起走進赤崁樓，真的很開心”！高雄的王先生分享說，“我們家貓咪不習慣人多的環境，但這次用提籃方式，竟然可以一起逛安平樹屋，還跟巷仔Niau拍照留念，覺得很有意義”。



此一措施也不少台南在地寵物友善商家受惠，寵物咖啡廳“角落有貓”店長張小姐指出，“這次春節人潮明顯增多，許多遊客是帶著毛孩來的，也讓我們的店成為熱門打卡點”！



市府文化局代理局長林韋旭認為，巷仔Niau作為台南文化守護者的象徵，不僅吸引全台許多民眾關注，搭配古蹟區提供飼主和毛小孩同遊，貼心的服務也帶動入園人氣，讓遊客在獨特的歷史氛圍中，感受台南的文化魅力。



民進黨籍台南市長黃偉哲強調，未來台南市還將持續透過落實寵物友善政策，並結合文化創新活動，創造更多人與動物共享的溫馨時光，打造屬於台南獨特的旅遊體驗。相關政策將持續推動，讓台南成為最具文化溫度的寵物友善城市，歡迎更多旅客與毛孩一起前來體驗歷史古都的獨特魅力。