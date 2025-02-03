馬英九新春3願望　盼兩岸和平交流旺

馬英九新年許下3個願望。（照片：馬英九臉書） 中評社台北2月3日電／今日是大年初六開工日，馬英九3日在臉書發文表示，自己新春到各處參拜時，祝禱的是3個願望，“風調雨順災難少，國泰民安出口多，兩岸和平交流旺”，尤其戰爭的殺傷力遠大於颱風與地震，希望兩岸人民世世代代和平互助。



馬英九說，3日早上讀報，讀到黃丙喜先生的大作“上香，政治人物在想什麼”一文，他的回應是，“問得好！”因為我今年新春到各處拜廟，跟過去一樣，就是祝禱下面這三個願望，“風調雨順災難少，國泰民安出口多，兩岸和平交流旺。”



馬英九表示，台灣的天災，主要就是颱風與地震，這是每年都躲不掉的，但透過適當的預防準備工作，絕對可以達到降低災害損失的效果。多年來在這方面我們經驗很豐富。



馬英九說，當然疫病如2002至2003年流行的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），以及2020年開始大流行的Covid－19新冠肺炎，雖然有別於颱風地震等傳統天災，但對人類而言也是大災難。它們在台灣的殺傷力，絕不亞於颱風地震，希望這些災難都能遠離我們。所以他祈求“風調雨順災難少”。



至於“國泰民安出口多”，馬英九表示，強調的是我們在“國內”要安定和諧，大力發展經濟與對外貿易。他期許賴清德與執政黨，要特別注重政黨和諧與朝野合作，以及兩岸關係平穩。過年前執政黨與相關團體醞釀的“大罷免”行動，造成社會齟齬，人心動盪，對“國家”發展絕對不利，也會造成人心不安。他希望賴清德能三思而後行，讓台灣在過年後回復平靜。



馬英九強調，尤其是一旦兩岸不睦，甚至爆發戰爭，則其殺傷力將遠大於颱風與地震。要兩岸和平，不只是不能打仗，還要擴大交流，讓雙方的善意能充分表達、彼此的潛力能充分發揮，達到造福兩岸人民的最佳狀態。



馬英九指出，他八年任內，兩岸關係是台海六、七十年來最佳狀態。他卸任之後，兩岸關係丕變，齟齬時起，他期盼民進黨政府能以天下蒼生為念。揚棄既無前景也無外援的“台獨建國”幻想，腳踏實地，努力耕耘，徹底改善兩岸現有關係，讓我們兩岸人民世世代代都能生活在和平、友善、互助、合作、與繁榮的環境中。願天佑兩岸人民！