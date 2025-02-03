台官方公布四措施　協助企業布局美國

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電／美國總統特朗普已簽署行政命令對加拿大、墨西哥和中國大陸課徵高關稅，台灣也難倖免。台“經濟部”國際貿易署今日表示，鑒於美國對加、墨等國加徵關稅，影響台灣部分廠商在海外的營運布局，“經濟部”已啟動多項應對措施，包括針對廠商海外布局提供客製化服務、在美成立投資貿易服務中心，協助供應鏈海外布局等四項應對措施，並透過所督管的外貿協會及工研院駐外單位，積極協助廠商調整供應鏈及投資策略，確保企業穩健發展。



特朗普日前簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國大陸10%的關稅，預計4日上路。預計台灣將在下一波，傳出美國可能對台灣半導體產品課徵高達100%的關稅，促使台積電加速赴美。



台“經濟部”貿易署將啟動四項應對措施：



一、成立專案服務小組及諮詢專線，提供即時協助

由外貿協會在美、加、墨、東南亞及南亞的駐外單位成立專案服務小組，與貿協總部合作，提供受影響企業諮詢與即時服務。外貿協會並設立即時服務專線：02－27577190。



二、針對廠商海外布局提供客製化服務

針對有意在海外重新布局的台商，例如轉移至美國設廠，或思考部分製程移往其他國家，如東南亞及印度，提供目標市場的相關資訊及觀察，包括在美投資之可能州別及當地的投資法令、相關市場的機會，以及協助尋找合作夥伴等。



針對決定部分產能轉為供應當地內需市場的台商，提供當地市場的法令及媒合合作夥伴。



三、在美成立投資貿易服務中心，協助供應鏈海外布局

落實“經濟部”“境外關內”政策，在美國成立台灣投資貿易中心，協助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合。



四、強化台美產業合作，助攻台商創新升級

工研院北美辦公室將積極促進台美企業研發與製造合作，協助台商尋找當地合作夥伴，開展技術合作、聯合開發與投資計劃，提升企業競爭力。



“經濟部”貿易署強調，將持續密切關注國際貿易變動，並與產業界保持溝通，提供台商最及時的支援與協助，確保企業在變局中找到最佳應對策略。