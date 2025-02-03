民眾黨高市黨部開工　主委批司法不公

民眾黨高市黨部3日舉行開工團拜。（照:民眾黨高市黨部提供） 中評社高雄2月3日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉貪遭羈押，黨主席改選白熱化。民眾黨高雄市黨部3日舉行開工團拜，主委莊貽量痛批，執政黨政治迫害，讓柯文哲和黨中央同仁遭遇司法不公平對待，對此感到失望，但開工日看到民眾送來支持花籃，相當感動原來大家的心都不曾離開。



莊貽量今天帶領幹部、志工及支持者們一起祈求民眾黨否極泰來，黨務順順利利。莊貽量提到，過去1年，民眾黨前主席柯文哲和黨中央同仁遭遇司法不公平對待，執政黨的政治迫害只會讓民眾更加深信第三勢力存在的重要性，開工日就看到民眾送來支持的花籃，感到溫馨及感動。



代理執行長施亦旋則向賴清德喊話，民眾對於司法的信任度很低，希望不要在賴清德任期內創下史上最低。不期待司法能起死回生，但至少回到軌道，君子犯法與庶民同罪、高官權貴一樣偵辦到底、不要政治迫害、勿枉勿縱。



施亦旋更直指，民眾也很想知道“勞動部長”許銘春亂花公帑，及謝宜容霸凌公務員輕生致死的案件偵辦進度？為何“鏡檢”都沒有提前公開呢？期待能看見賴對於司法改革正義的決心跟態度。



高市黨部強調，民眾黨身為在野第三勢力，8席“立委”在“立院”更擔負起監督執政黨的責任，黨中央及地方齊心，共同為台灣更好而努力，絕對不會辜負民眾期望，也感謝過去1年一直陪著不曾離開的夥伴和小草們，“為了更好的明天，讓我們從高雄開始”。