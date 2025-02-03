綠稱藍白藉大S猝逝擋罷免　藍轟沒良心

粉專“政客爽”3日在臉書發文，分享多張綠營罷免團體Line群組截圖，稱“藍白藉大S猝逝擋罷免”。（政客爽臉書） 中評社台北2月3日電／台灣藝人大S（本名：徐熙媛）在日本因流感併發肺炎逝世，得年48歲，消息一出震撼各界。罷免藍委團體相關群組卻傳遞“大S死訊是藍白在擋罷免”的言論，這讓中國國民黨發言人李明璇砲轟，“喪心病狂，缺德沒良心”。



大S今天傳出病逝消息，由親妹妹小S（徐熙娣）的經紀人證實，在全家赴日本旅遊時，大S感染流感併發肺炎逝世，讓娛樂圈陷入悲傷。



有綠營罷免團體在質疑大S的死訊故意在全台大罷免記者會上發布，還選在聲援大罷免的前聯電董事長曹興誠講話前發新聞，質疑是利用大S死訊在壓大罷免新聞。



另外，臉書粉專“政客爽”3日在臉書發文，分享多張罷免國民黨“立委”李彥秀Line群組中之截圖，當中出現“藍白會藉此操作”、“要時刻警惕藍白利用大S來轉移罷免注意力”等訊息。國民黨發言人李明璇在發文底下留言砲轟，這些人“喪心病狂，缺德沒良心”。



針對罷團“大S死訊是藍白在擋罷免”的言論，國民黨發言人楊智伃3日在臉書發文痛批，青鳥們開始對逝者與家屬抹紅、謾罵、誹謗，毫無人性、對家屬尊重與道德底線。她除痛批，當所有海內外華語圈年輕人都在為大S的離世感到悲痛時，綠營側翼仍在挑撥對立、激化仇恨，只為動員罷免，民進黨早已與民意距離遙遠。她呼籲“賴政府”，新的一年開始，以人民為本、蒼生為念，別再放任側翼傷害無辜民眾、詆毀逝者，加深社會的裂痕。